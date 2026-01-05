Calciomercato Roma: Romano verso lo Spezia in prestito secco

Alessandro Romano in uscita dalla Roma in questa sessione invernale di calciomercato. Secondo quanto fa sapere Alfredo Pedullà la Roma e lo Spezia stanno chiudendo la trattativa per il trasferimento in prestito del centrocampista classe 2006 della Primavera e già convocato da Gasperini.

Secondo quanto appreso dalla redazione de LAROMA24.IT, si tratterebbe di un passaggio in prestito secco.

LR24