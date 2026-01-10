Calciomercato Roma: Robinio Vaz un'opportunità, si monitorano Gudmundsson e Giovane

La Roma lavora su più tavoli per rinforzare l'attacco. Oltre all'obiettivo primario, secondo Fabrizio Romano, la dirigenza giallorossa tiene vive diverse piste alternative. Il nome di Robinio Vaz è gradito, ma il DS Massara avrebbe "spento" un po' gli entusiasmi, sottolineando la forte concorrenza e considerandolo un "jolly in più", un'opportunità su cui investire, ma non la priorità immediata.

La Roma cerca infatti un attaccante "fatto e finito" e continua a monitorare altri profili. Oltre al già noto interesse per Giovane del Verona, il club è al corrente della possibilità di prendere Albert Gudmundsson dalla Fiorentina da qui a fine mercato. La Roma si sta informando su diversi giocatori, pronta a virare su questi nomi qualora sfumassero gli obiettivi principali.