Calciomercato Roma: rifiutate oltre otto offerte per Pisilli provenienti da club italiani ed esteri

La Roma e Gian Piero Gasperini si coccolano Niccolò Pisilli. [...] Nelle ultime settimane la società di Trigoria ha rifiutato tutte le proposte arrivate da Cagliari, Sassuolo, Genoa, Torino, Verona. In particolare, c'è stato il pressing del Genoa di Daniele De Rossi, e anche dall'estero, dove Pisilli è sempre stato stimato, sono arrivate nuove richieste di informazioni. La risposta del club giallorosso, però, è sempre stata: Pisilli non si muove. In una fase iniziale del calciomercato il classe 2004 aveva valutato la possibilità di giocare altrove, per avere maggiore spazio. Ma con il tempo la fiducia di Gasperini è aumentata tanto. [...]

(corrieredellosport.it)