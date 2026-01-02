Calciomercato Roma, Reale passa in prestito all'Avellino

Una nuova avventura per crescere tra i professionisti.Filippo Reale, giovane difensore centrale di proprietà della Roma attualmente in prestito alla Juve Stabia, si trasferisce all'Avellino. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Alfredo Pedullà, l'accordo tra i due club è stato raggiunto sulla base di un prestito secco fino a giugno.
Tuttavia, l'operazione potrebbe non esaurirsi al termine della stagione. L'idea condivisa tra le parti, infatti, sarebbe quella di valutare un possibile prolungamento del prestito, per consentire al giovane difensore di proseguire il suo percorso di crescita in Irpinia.
#Avellino, è fatta per il difensore centrale Filippo #Reale di proprietà della #Roma. Prestito fino a giugno, ma l’idea è quella di prolungare ? https://t.co/86hTlJQLru
— Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) January 2, 2026