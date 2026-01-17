Calciomercato Roma, prima proposta verbale per Fortini: la Fiorentina rifiuta (VIDEO)

La Roma si è mossa per Niccolò Fortini. Secondo quanto riferito da Fabrizio Romano, il club giallorosso ha presentato una prima offerta ufficiale per l'esterno della Fiorentina, una proposta ancora lontana dalle richieste del club viola, che aspetta anche altre squadre. I giallorossi sono il club che si è mosso di più e il discorso Fortini-Roma è in piedi.







La Roma fa sul serio per Nicolò Fortini. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Matteo Moretto, il club giallorosso si è mosso concretamente per il giovane e talentuoso laterale della Fiorentina, presentando una prima proposta verbale.

L'offerta, tuttavia, è stata respinta dal club viola. La Roma resta comunque una delle squadre maggiormente interessate al giocatore, insieme al Napoli, che sta valutando una propria offerta.

La Juventus, altro club accostato al classe 2006, sembra al momento più defilata: i bianconeri potrebbero tornare alla carica in estate, ma per gennaio hanno altre priorità. La situazione è in evoluzione: bisognerà capire se la Fiorentina aprirà alla cessione o proverà a blindare il giocatore, il cui contratto scade nel 2027.





