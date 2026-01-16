Calciomercato Roma, pressing su Fortini: contatti insistenti per l'esterno della Fiorentina

La Roma fa sul serio per Nicolò Fortini. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, il club giallorosso è quello che sta chiamando con più insistenza in queste ore per il giovane laterale della Fiorentina. La situazione contrattuale del giocatore, in scadenza nel 2027 e senza un accordo per il rinnovo, rende l'operazione particolarmente interessante. Fortini, considerato uno dei migliori talenti italiani nel suo ruolo, potrebbe partire per una cifra non eccessiva, rappresentando un'opportunità di mercato che la Roma vuole cogliere.

La dirigenza giallorossa ha già parlato con gli agenti del giocatore e negli ultimi giorni ci sarebbe stato anche un incontro. Su Fortini c'è anche l'interesse di Juventus e Napoli, che hanno chiesto informazioni, ma al momento la Roma è la squadra che si è mossa con più forza. La trattativa non è ancora vicina alla chiusura, ma è un nome da tenere in altissima considerazione per il mercato giallorosso.





