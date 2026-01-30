Calciomercato Roma, occasione Tel: il francese vuole più spazio, il Tottenham valuta offerte

Il futuro di Mathys Tel al Tottenham resta in bilico e la situazione potrebbe riaccendersi nelle ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato dal portale inglese TEAMtalk, l'attaccante francese è sempre più frustrato dalla sua situazione agli Spurs e non sarebbe pienamente convinto della fiducia del tecnico Thomas Frank. A pesare sulla sua decisione ci sono le ambizioni per il Mondiale 2026 e un malcontento di natura tattica: Tel si vede come un centravanti, mentre viene impiegato prevalentemente come esterno sinistro.

Di fronte a questa situazione, il giocatore starebbe valutando due strategie. La prima, più diplomatica, sarebbe quella di continuare a lavorare, sperando in un cambio in panchina. La seconda, spinta anche dall'interesse di altri club, potrebbe portare ovviamente a un addio. Il Tottenham vorrebbe trattenerlo, ma si aspetta di ricevere nuove proposte da parte di intermediari prima della chiusura del mercato.

(teamtalk.com)