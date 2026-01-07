Calciomercato Roma: Massara a Milano per Raspadori

Giornata caldissima in casa Roma, su due fronti. Mentre a Trigoria è in corso un importante meeting tra Gian Piero Gasperini e i Friedkin, a cui dovrebbe unirsi anche Claudio Ranieri, il DS Frederic Massara è volato a Milano per provare a chiudere definitivamente l'affare Raspadori.

Secondo quanto riportato dalla trasmissione Te la do io Tokyo su Tele Radio Stereo, il dirigente giallorosso è partito in tarda mattinata dalla stazione Termini per incontrare in giornata gli agenti dell'attaccante dell'Atletico Madrid. L'obiettivo è sbloccare la trattativa e regalare a Gasperini il tanto atteso rinforzo in attacco.

L'accelerata sul mercato arriva in ore cruciali per il club. Il tecnico, che ieri sera ha optato per il silenzio stampa dopo la vittoria, si aspetta mosse decise dalla società, tanto da aver richiesto la presenza della proprietà a Trigoria.

(Tele Radio Stereo)