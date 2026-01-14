Calciomercato Roma, l'Aston Villa interessato ad Abraham: scattato l'obbligo di riscatto per il Besiktas, sarà il club turco a trattare

Mentre Donyell Malen passa dall'Aston Villa alla Roma, un ex attaccante giallorosso potrebbe prendere il suo posto a Birmingham. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, infatti, l'Aston Villa avrebbe messo nel mirino Tammy Abraham per rinforzare il proprio reparto offensivo.

La situazione, però, è complessa. Abraham, il cui cartellino è ancora di proprietà della Roma, è attualmente in prestito al Besiktas. L'accordo tra i due club prevedeva un obbligo di riscatto condizionato, e secondo le informazioni raccolte, le condizioni per far scattare tale obbligo sarebbero già state raggiunte.

Questo significa che, di fatto, il futuro dell'attaccante inglese non dipende più dalla Roma. Come spiegato da Gianluca Di Marzio, il Besiktas ha le carte in mano e la Roma non sarà più coinvolta in un'eventuale trattativa. Se l'Aston Villa vorrà riportare a casa Abraham (che ha già giocato lì nella stagione 2018-19, segnando 26 gol), dovrà negoziare direttamente con il club turco per convincerlo a non esercitare l'obbligo di riscatto e a cedere il giocatore.

"Aston Villa need to speak to Besiktas and Roma to get this deal done" ?



Dharmesh Sheth provides an update on Aston Villa's pursuit of Tammy Abraham ⚽️ pic.twitter.com/mHIbp9lgfy — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 14, 2026



