Calciomercato Roma: l'Al-Hilal pensa a Saud per sostituire Cancelo. Il terzino apre al ritorno in Arabia Saudita

Il futuro di Saud Abdulhamid potrebbe cambiare nuovamente e l'ultima ipotesi è legata al ritorno in Arabia Saudita. Il terzino destro di proprietà della Roma si trova al Lens con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore del club giallorosso, ma in Francia sta trovando poco spazio (297 minuti totali). Come riportato dal sito del quotidiano, l'Al-Hilal starebbe pensando proprio al ritorno di Saud per sostituire il partente Joao Cancelo e il calciatore di proprietà della Roma sarebbe disposto a tornare in patria. Il suo eventuale acquisto rappresenterebbe un'opportunità per il club saudita anche per sistemare il discorso legato alla lista da presentare alla federazione: "Siamo già molto attenti e vedremo dove intervenire - le parole dell'allenatore Simone Inzaghi -. Abbiamo nove stranieri e potremo iscriverne soltanto 8. Stiamo facendo delle valutazioni ed entro 3-4 giorni saprete tutto".

(corrieredellosport.it)