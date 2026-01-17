Calciomercato Roma, la Juventus si inserisce per Zirkzee: è l'alternativa a Mateta

Nella corsa a Joshua Zirkzee entra una nuova pretendente. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, anche la Juventus avrebbe inserito l'attaccante olandese nella lista dei possibili rinforzi per il proprio reparto offensivo. I bianconeri, che stanno trattando Jean-Philippe Mateta con il Crystal Palace, valuterebbero il profilo di Zirkzee come alternativa qualora l'operazione per il francese non dovesse andare in porto. La condizione, però, è sempre la stessa: che il Manchester United apra finalmente alla sua partenza.

Questo inserimento della Juventus complica i piani della Roma, che da settimane ha un accordo con il giocatore ma è bloccata dal muro alzato dai Red Devils. Ora, i giallorossi dovranno decidere se continuare a insistere, correndo il rischio di un'asta con i rivali bianconeri, o virare definitivamente su altri obiettivi.

