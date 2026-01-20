Calciomercato Roma, interrotto il prestito di Bailey: il giamaicano torna subito all'Aston Villa, partenza oggi pomeriggio

Termina dopo appena sei mesi l'avventura di Leon Bailey alla Roma. Come rivelato dal giornalista de Il Tempo Filippo Biafora, la società giallorossa ha interrotto anticipatamente il prestito dell'esterno offensivo giamaicano e il calciatore tornerà immediatamente all'Aston Villa. Il classe '97 ha raccolto appena 317 minuti in stagione ed è stato costretto a fermarsi ripetutamente a causa di numerosi problemi fisici.





Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano: Leon Bailey lascia la Roma nella sessione invernale di calciomercato e torna all'Aston Villa, club proprietario del cartellino. Il giocatore sarà a disposizione dell'allenatore Unai Emery già in vista di questo weekend e nella giornata odierna i Villans hanno informato la società giallorossa dell'interruzione del prestito dopo aver parlato con il tecnico. Il giamaicano si era trasferito alla corte di Gian Piero Gasperini con la formula del prestito oneroso (2 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a 22.

??? Leon Bailey leaves AS Roma and returns to Aston Villa from initial loan with immediate effect. pic.twitter.com/slM3jjwA6I — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026





???? Leon Bailey will be available for Aston Villa already this weekend after the decision to recall him from Roma loan.#AVFC informed Roma today after decision made with Unai Emery. pic.twitter.com/Xg3My7M8rv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 20, 2026





La fine dell'avventura di Bailey in giallorosso di Bailey è confermata anche dal giornalista Gianluca Di Marzio. Il giocatore farà rientro in Inghilterra oggi stesso.

Secondo le ultime indiscrezioni fornite da Filippo Biafora, l'addio di Leon Bailey è imminente: l'attaccante giamaicano prenderà un volo dall'aeroporto di Ciampino alle ore 17:00 per fare ritorno a Birmingham, chiudendo così definitivamente la breve parentesi con la maglia della Roma.