Calciomercato Roma: il Torino pensa a Ghilardi

[...] A proposito di elementi esplosi a Verona: il Torino monitora pure l'evolversi della vicenda riguardante Daniele Ghilardi, che nella Capitale si sta immalinconendo in panchina. Motivo per cui nel suo futuro potrebbe esserci una cessione in prestito, anche se finora Gasperini ha messo il veto alla partenza. Il motivo è semplice: il tecnico vuole prima che la dirigenza della Roma compri un sostituto. Solo allora arriverà il via libera per il classe 2003 per andare a giocare con continuità altrove. [...]

(Tuttosport)