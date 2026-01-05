Calciomercato Roma, il Napoli pensa a Dovbyk se parte Lucca

Si accende il mercato degli attaccanti e il nome di Artem Dovbyk torna a essere d'attualità. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato Gianluca Di Marzio, l'attaccante della Roma è uno dei profili più caldi per il Napoli in caso di partenza di Lorenzo Lucca. Il futuro di Lucca è infatti in bilico, con il Benfica che si sarebbe mosso concretamente per l'attaccante azzurro. Qualora questa operazione andasse in porto, il Napoli avrebbe individuato in Dovbyk il sostituto ideale.

