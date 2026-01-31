Calciomercato Roma: il Milan ha chiesto un prestito oneroso molto alto per Nkunku. Giocatore mai convinto di trattare con i giallorossi

Il direttore sportivo Frederic Massara vuole accontentare Gian Piero Gasperini e tra i desideri dell'allenatore c'è la richiesta di un nuovo attaccante. Tra i tanti nomi presenti sul taccuino del ds c'era anche Christopher Nkunku del Milan, ma l'opzione sembra tramontata. Come rivelato da Eleonora Trotta, la società rossonera ha chiesto sin da subito una cifra molto elevata per il prestito oneroso e inoltre il calciatore non è mai stato convinto di trattare con i giallorossi.

