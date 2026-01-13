Clicky

Calciomercato Roma: il classe 2007 Stomeo va al Prato in prestito secco

13/01/2026 alle 11:17.
La Roma saluta Giorgio Stomeo, portiere classe 2007 che si è alternato tra l'Under 18 di Mattia Scala e la Primavera di Federico Guidi. Come rivelato dal giornalista Lorenzo Canicchio, l'estremo difensore lascia il club giallorosso e si trasferisce al Prato (Serie D) con la formula del prestito secco fino al 30 giugno. In questa stagione il diciottenne ha disputato due partite in U18 e una Primavera incassando soltanto una rete.