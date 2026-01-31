Calciomercato Roma: il Besiktas su Tsimikas e Vasquez

La Roma lavora anche sul fronte uscite in queste ultime ore di mercato. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, sarebbe aperta una doppia pista con il Besiktas, interessato a due giocatori giallorossi. Il club turco avrebbe messo nel mirino il terzino Kostas Tsimikas e il portiere Devis Vasquez. La Roma ha l'esigenza di sfoltire la rosa e alleggerire il monte ingaggi in vista della chiusura del bilancio al 30 giugno, motivo per cui i contatti potrebbero intensificarsi nelle prossime 72 ore. Si attendono sviluppi per capire se la doppia operazione con il club di Istanbul potrà concretizzarsi prima del gong finale del mercato.

(gasport)