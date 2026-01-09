Calciomercato Roma, frenata per Zirkzee: lo United non dà il via libera, trattativa in totale stallo

Frenata brusca nella trattativa che dovrebbe portare Joshua Zirkzee alla Roma. Secondo gli ultimi aggiornamenti forniti da Matteo Moretto, la situazione è in una fase di totale stallo a causa della posizione irremovibile del Manchester United. Nonostante le insistenti chiamate della Roma sia al club che all'entourage del giocatore, il club inglese continua a non dare il via libera alla sua partenza. A complicare ulteriormente i piani ha contribuito il recente esonero in panchina, che ha generato ulteriori dubbi sul futuro dell'attaccante olandese: il nuovo tecnico, infatti, potrebbe decidere di puntare su di lui.

Resta solida la base d'intesa tra la Roma e Zirkzee, che da tempo hanno un accordo, ma senza il "sì" dello United l'operazione non può decollare. La pista non è tramontata al 100%, ma al momento le possibilità di vedere l'ex Bologna a Trigoria a gennaio sono diminuite.





