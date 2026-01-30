Calciomercato Roma, frenata per l'esterno sinistro: fredde le piste Nkunku e Sulemana

Non si sbloccano due piste di mercato per l'attacco della Roma. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, al momento sarebbero "fredde" le trattative per Christopher Nkunku e Kamaldeen Sulemana. Entrambi i giocatori erano stati individuati per ricoprire il ruolo di esterno alto di sinistra, una priorità indicata da Gasperini fin dalla scorsa estate. Tuttavia, le difficoltà per arrivare ai due profili hanno rallentato ogni sviluppo. La Roma, dunque, continuerà a guardarsi intorno per trovare il rinforzo giusto da consegnare al suo allenatore.

