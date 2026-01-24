Calciomercato Roma, Frank (all. Tottenham) chiude su Tel: "Dobbiamo tenere i giocatori che abbiamo. Mi fido di lui"

Arriva una chiusura netta da parte del Tottenham su una possibile partenza di Mathys Tel. Il tecnico degli Spurs, Thomas Frank, ha spiegato in conferenza stampa perché il club non può permettersi di lasciar partire l'attaccante francese in questa finestra di mercato. "È giusto dire che non abbiamo molti giocatori. Quelli che abbiamo dobbiamo tenerli", ha dichiarato Frank. "Nella partita contro il Dortmund, con pochi giocatori disponibili, è stato difficile cambiare la partita quando ne avevamo bisogno". L'allenatore ha poi parlato dell'esclusione di Tel dalla lista Champions, una scelta dettata dalla necessità di inserire il rientrante Solanke: "È molto dura per Mathys. Non è bello, ma è una decisione calcistica. Ho scelto Dom (Solanke, ndr) per la sua esperienza. Mathys era deluso, è naturale, ma è stato molto professionale".

Infine, ha voluto ribadire la sua fiducia nel giocatore, smorzando ogni voce di mercato: "Ha fatto bene per noi in molti modi e ha giocato titolare in quattro delle ultime cinque partite. Questo è un segnale chiaro che mi fido di lui e credo che possa fare qualcosa di buono". Parole che, di fatto, chiudono la porta a un suo trasferimento in prestito, con la Roma e gli altri club interessati che dovranno cambiare obiettivi.