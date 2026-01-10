Calciomercato Roma, Ferguson vuole restare: dialoghi in corso, prossima settimana decisiva

Anche il futuro di Evan Ferguson è uno dei temi caldi del mercato della Roma. Il ds Massara ha fatto capire l'importanza del giocatore per la squadra ma, secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, la situazione è ancora in evoluzione. La volontà dell'attaccante irlandese sarebbe chiara: vorrebbe restare alla Roma almeno fino al termine della stagione. Tuttavia, il suo futuro dipenderà dai dialoghi che proseguiranno nei prossimi giorni, sia con la Roma che con eventuali altri club interessati. La prossima settimana, secondo Romano, sarà decisiva per capire di più e avere un quadro definitivo sulla permanenza o meno di Ferguson in giallorosso.





