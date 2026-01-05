Calciomercato Roma, è Gudmundsson una delle alternative a Raspadori

Mentre si attendono novità sul fronte Raspadori, la Roma tiene vive le piste alternative. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, oltre a Giovane del Verona, il nome da tenere d'occhio è quello di Albert Gudmundsson. L'attaccante islandese della Fiorentina è considerato il principale piano B qualora dovessero sfumare gli obiettivi primari, Raspadori su tutti. Il suo profilo sarebbe stato discusso internamente alla Roma già nelle settimane prima di Natale. Ora, con l'arrivo di Paratici alla Fiorentina, non è escluso che il tema possa tornare di stretta attualità e che i contatti possano riprendere a breve.





