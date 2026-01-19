Calciomercato Roma: distanza sul rinnovo di Celik. Il terzino ha ricevuto un'offerta dalla Juventus e da un altro club italiano

Zeki Celik potrebbe lasciare la Roma al termine della stagione. Il terzino turco ha il contratto in scadenza il 30 giugno e al momento non c'è l'accordo con la società per il prolungamento della permanenza nella Capitale. Come svelato dalla giornalista Eleonora Trotta, c'è ancora distanza tra le parti e il calciatore chiede un ingaggio molto importante. Intanto Celik, che piace all'estero, ha ricevuto un'offerta dalla Juventus e da un altro club di Serie A.

