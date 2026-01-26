Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: il Besiktas riscatta Abraham per cederlo all'Aston Villa

Arriva dall'Inghilterra la notizia che scrive la parola fine all'avventura di Tammy Abraham come giocatore di proprietà della Roma. Secondo quanto riportato da Sky Sports News, il Besiktas ha confermato di aver trasformato il prestito dell'attaccante in un trasferimento a titolo definitivo.
Il futuro dell'inglese non sarà però in Turchia. L'acquisizione del cartellino da parte del club di Istanbul apre ufficialmente le porte all'Aston Villa, che ora è libero di completare l'acquisto di Abraham dal Besiktas per riportarlo in Premier League. Per la Roma si tratta dell'uscita definitiva dell'ex numero 9.
BREAKING: Besiktas have confirmed Tammy Abraham's loan from Roma has been made permanent.
This opens the door for Aston Villa to complete their proposed move to sign Abraham in a permanent deal from Besiktas ? pic.twitter.com/GSIff5eEJ8
— Sky Sports News (@SkySportsNews) January 26, 2026