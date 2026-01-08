Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: Gasperini spinge per Fabio Silva. Si lavora al prestito con diritto di riscatto

La Roma è nel pieno di una vera e propria rivoluzione offensiva. Mentre Massara era a Milano per cercare l'accordo con l'entourage di Raspadori e consegnare così a Gian Piero Gasperini il primo rinforzo, a Trigoria è andata in scena una riunione tra il mister, il vicepresidente Ryan Friedkin e il senior advisor Claudio Ranieri.

Secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti sul suo profilo X, nel confronto di ieri l'allenatore avrebbe ribadito con fermezza la necessità di nuovi innesti in attacco, facendo un nome preciso: Fábio Silva. Il tecnico stima molto il profilo del giovane attaccante, già vicino al trasferimento nella Capitale nella sessione estiva, e la Roma si sarebbe messa in moto per intavolare una trattativa con il Borussia Dortmund sulla base di un prestito con diritto di riscatto.