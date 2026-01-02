Calciomercato Roma, dall'Argentina: il Boca non molla Dybala, pronto un pre-contratto per giugno

Il sogno del Boca Juniors di vedere Paulo Dybala con la maglia "Azul y Oro" non tramonterà a gennaio, ma si proietta con forza verso l'estate. Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dall'Argentina e riportate da El Intransigente, il club Xeneize avrebbe definito un piano strategico per arrivare alla Joya.

Lo scenario è cambiato con l'inizio del 2026. Dybala ha ribadito la sua volontà di rispettare il contratto con la Roma, in scadenza a giugno, chiudendo di fatto a un trasferimento immediato. Tuttavia, l'inizio del nuovo anno solare gli permette ora di negoziare e firmare un pre-contratto con qualsiasi club.

È proprio su questa possibilità che punta il Boca Juniors. La dirigenza, guidata da Juan Román Riquelme, seguirebbe con attenzione la situazione del rinnovo con la Roma. Qualora non arrivassero segnali concreti per un prolungamento nei prossimi mesi, il club argentino sarebbe pronto a presentare a Dybala una proposta contrattuale "importante" per assicurarselo a parametro zero a partire dalla prossima estate.

(elintransigente.com)