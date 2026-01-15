Clicky

Calciomercato Roma, dalla Turchia: ripresa la trattativa per il rinnovo di Celik. Ma l'ipotesi addio a parametro zero resta concreta

15/01/2026 alle 11:34.
Il futuro di Zeki Celik è ancora in bilico, dato che il contratto del terzino destro scade il 30 giugno e al momento non c'è alcun accordo per il prolungamento della permanenza. Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, la Roma ha ripreso i contatti per il rinnovo del classe '97. Allo stesso tempo non è da escludere l'addio a parametro zero in estate, uno scenario che resta concreto nonostante la trattativa in corso.