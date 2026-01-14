Clicky

Calciomercato Roma, dalla Turchia: contatti con il Fenerbahce per Dovbyk. Altri sei club interessati

14/01/2026 alle 11:00.
dovbyk-lecce

Il futuro di Artem Dovbyk potrebbe essere lontano dalla Capitale e l'attaccante ucraino potrebbe lasciare la Roma già nella sessione invernale di calciomercato. Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il Fenerbahce è interessato al centravanti giallorosso e ha allacciato i contatti. Sulle tracce del classe '97, attualmente ai box per un infortunio muscolare, ci sono anche Everton, Napoli, Juventus, West Ham, Leeds e Atletico Madrid.