Calciomercato Roma, dalla Turchia: contatti con il Fenerbahce per Dovbyk. Altri sei club interessati

Il futuro di Artem Dovbyk potrebbe essere lontano dalla Capitale e l'attaccante ucraino potrebbe lasciare la Roma già nella sessione invernale di calciomercato. Come riportato dal giornalista turco Ekrem Konur, il Fenerbahce è interessato al centravanti giallorosso e ha allacciato i contatti. Sulle tracce del classe '97, attualmente ai box per un infortunio muscolare, ci sono anche Everton, Napoli, Juventus, West Ham, Leeds e Atletico Madrid.

?? #ASRoma ??

Fenerbahçe showed interest in Roma’s Ukrainian striker Artem Dovbyk and made contact.



Fenerbahçe showed interest in Roma's Ukrainian striker Artem Dovbyk and made contact.

linked with Everton, Napoli, Juventus, West Ham, Leeds, and Atlético.




