Calciomercato Roma, dalla Francia: accordo tra Besiktas e Tsimikas. Il club turco sceglierà tra lui e Nuno Tavares

30/01/2026 alle 15:30.
Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato invernale e la Roma lavora su entrate ed eventuali uscite. Secondo quanto scrive il giornalista Santi Aouna di Foot Mercato, il Besiktas vuole rinforzare la rosa con diversi acquisti in diverse zone del campo, tra cui la fascia sinistra: il club turco, infatti, ha raggiunto un accordo con il giallorosso Kostas Tsimikas, in prestito dal Liverpool, e anche con Nuno Tavares. Entro le prossime 24-48 ore il Besiktas sceglierà uno dei due.