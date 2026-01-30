Calciomercato Roma, dalla Francia: accordo tra Besiktas e Tsimikas. Il club turco sceglierà tra lui e Nuno Tavares

Mancano pochi giorni alla fine del calciomercato invernale e la Roma lavora su entrate ed eventuali uscite. Secondo quanto scrive il giornalista Santi Aouna di Foot Mercato, il Besiktas vuole rinforzare la rosa con diversi acquisti in diverse zone del campo, tra cui la fascia sinistra: il club turco, infatti, ha raggiunto un accordo con il giallorosso Kostas Tsimikas, in prestito dal Liverpool, e anche con Nuno Tavares. Entro le prossime 24-48 ore il Besiktas sceglierà uno dei due.

?⚪️⚫️??????? #SüperLig | ❗️Beşiktaş are currently working on several signings across different positions: ? A full agreement has been reached with Kostas Tsimikas (Liverpool) and Nuno Tavares (Besiktas). The club is expected to choose one of the two within the next 24 to 48… pic.twitter.com/Kf50W1fkIo — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 30, 2026