Calciomercato Roma: contatto esplorativo per Ngonge

29/01/2026 alle 20:12.
Nuovo nome per le fasce giallorosse. Secondo le informazioni del giornalista di Sportitalia Gianluigi Longari, la Roma ha avviato un contatto esplorativo per Cyril Ngonge, in prestito al Torino dal Napoli. Per un eventuale trasferimento del classe 2000 il club azzurro non si metterebbe di traverso.