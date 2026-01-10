Calciomercato Roma: attesa la risposta di Raspadori. Il Manchester United mette in standby la cessione di Zirkzee

La Roma si trova in una fase cruciale del suo mercato invernale, con l’esigenza prioritaria di rinforzare il reparto offensivo. La dirigenza giallorossa ha fretta di consegnare un nuovo attaccante all'allenatore, ma le trattative principali vivono momenti di incertezza.

Secondo quanto riferito da Matteo Moretto e Fabrizio Romano su youtube, il club è in attesa di una risposta definitiva da parte di Raspadori. Sebbene l'interesse sia concreto, mancano ancora gli ultimi passaggi per sbloccare l'operazione e ottenere il sì del giocatore.

La pista che porta a Zirkzee invece è attualmente bloccata. Nonostante il forte gradimento della Roma, il Manchester United ha messo ogni movimento in standby, congelando la situazione e impedendo ai giallorossi di affondare il colpo.

La società capitolina non vuole farsi trovare impreparata, ma l'immobilismo dei club inglesi e i tempi di riflessione degli obiettivi principali stanno rallentando i piani per l'attacco.





