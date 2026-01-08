Calciomercato Roma: anche Ferguson nel mirino del Napoli se parte Lucca

Si profila un possibile intreccio di mercato sull'asse Roma-Napoli. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club partenopeo, in caso di cessione di Lorenzo Lucca (seguito da Nottingham Forest e Benfica), avrebbe messo gli occhi in casa giallorossa per trovare un sostituto, e non solo su Artem Dovbyk.

L'ultimo nome finito sul taccuino della dirigenza azzurra è infatti quello di Evan Ferguson. L'attaccante irlandese, attualmente in prestito dal Brighton, potrebbe diventare un'opportunità concreta per il Napoli qualora la Roma decidesse di interrompere anticipatamente il prestito. Questo scenario si verificherebbe solo nel momento in cui i giallorossi riusciranno a chiudere le operazioni in entrata per rinforzare il proprio attacco.

