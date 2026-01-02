Calciomercato Roma, Amorim frena su Zirkzee: "Nessun calciatore ha chiesto di essere ceduto"

Ruben Amorim, allenatore del Manchester United, ha parlato in conferenza stampa a due giorni dalla partita contro il Leeds e tra i vari temi trattati si è soffermato sul futuro dei calciatori in uscita, tra cui Joshua Zirkzee. Ecco le parole del tecnico riguardanti anche l'obiettivo di mercato della Roma: "Il calciomercato non cambierà. Al momento non ci sono discussioni su eventuali cambiamenti nella rosa. C'è un processo in corso e un'idea che continueremo a seguire. Nessun calciatore ha chiesto di essere ceduto e non mi aspetto che lo facciano".