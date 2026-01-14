Calciomercato Roma, ai dettagli la cessione di Baldanzi al Genoa: prestito con diritto a 10 milioni. Manca l'ultimo 'sì' dei giallorossi

Il futuro di Tommaso Baldanzi sarà lontano da Roma e il trequartista classe 2003 lascerà il club giallorosso già nella sessione invernale di calciomercato. Come riportato da Matteo Moretto, la società capitolina sta limando gli ultimissimi dettagli per il trasferimento del ventiduenne al Genoa: la trattativa è in via di definizione e i due club hanno un accordo verbale sulla base di un prestito con diritto di riscatto a 10 milioni di euro. Si attende solo l’ultimo via libera della Roma.

