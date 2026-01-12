Calciomercato Roma, ag. Dragusin: "Vuole i giallorossi"

TELE RADIO STEREO - Florin Manea, agente di Radu Dragusin, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente radiofonica e ha confermato la decisione del suo assistito di venire alla Roma. Il difensore vuole lasciare il Tottenham per giocare con maggiore continuità e i giallorossi rappresentano la destinazione preferita del calciatore, ma al momento non c'è ancora l'accordo tra i club. Ecco le parole del procuratore: “Dragusin vuole venire alla Roma”.

