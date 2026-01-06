Calciomercato: oggi incontro tra la Lazio e l'entourage di Basic per il rinnovo

La Roma è alla ricerca di rinforzi e nelle ultime ore era spuntata una suggestione legata a Toma Basic , centrocampista classe '96 in scadenza di contratto con la Lazio. Il calciatore è stato proposto alla società giallorossa in vista dell'estate, ma il direttore sportivo Frederic Massara non ha approfondito il discorso. Intanto, come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, nella giornata odierna si terrà un incontro tra il club biancoceleste e l'entourage del calciatore per parlare del rinnovo.

(gianlucadimarzio.com)