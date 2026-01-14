Calciomercato Roma, occasione Maguire: giallorossi e Milan lo valutano, nessuna offerta al momento

Un nome a sorpresa, un'opportunità di mercato che potrebbe accendersi nelle prossime settimane. Secondo il giornalista di Sky Sport, Luca Marchetti, la Roma sarebbe tra i club che stanno valutando il profilo di Harry Maguire, esperto difensore in scadenza di contratto con il Manchester United. Il centrale inglese, classe 1993, sta vivendo una stagione ai margini con i Red Devils (appena 10 presenze stagionali) e non è escluso che possa anticipare il suo addio già a gennaio. In questo scenario, sia la Roma che il Milan lo starebbero monitorando come una possibile occasione a basso costo.

Al momento non c'è nulla di concreto né sono state fatte offerte. Maguire rappresenta la classica opzione che il mercato di gennaio può presentare, un'opportunità di esperienza da cogliere qualora si creassero le giuste condizioni.

(sport.sky.it)

