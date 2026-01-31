Calciomercato: Napoli pronto a chiudere per Sulemana in prestito con diritto di riscatto. Ma in caso di addio di Lookman resterà all'Atalanta

Il Napoli continua a seguire con grande attenzione Kamaldeen Sulemana, ala dell'Atalanta accostata anche alla Roma in questi ultimi giorni della finestra invernale di calciomercato. Come riportato dal sito di Gianluca Di Marzio, il futuro dell'attaccante ghanese è legato a quello di Ademola Lookman: in caso di cessione del nigeriano all'Atletico Madrid, Sulemana resterà a Bergamo. Il club partenopeo attende sviluppi e sarebbe pronto a chiudere l’operazione in prestito oneroso con diritto di riscatto. Intanto resta in stand-by la pista Alisson Santos dello Sporting.

(gianlucadimarzio.com)