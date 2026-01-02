Cagliari, Giulini: "Pisilli? Un ottimo giocatore. Vorremmo puntare su un calciatore che potrebbe diventare nostro"

Nel prepartita di Cagliari-Milan, match che aprirà la prima giornata di Serie A del 2026, il presidente dei sardi Tommaso Giulini è intervenuto per parlare di eventuali rinforzi per il mercato di gennaio. Tra i calciatori accostati ai Casteddu, anche Niccolò Pisilli. Il centrocampista della Roma piace a molti in Italia. Ecco le parole di Giulini ai microfoni di Sky Sport.

"Pisilli è sicuramente un ottimo giocatore. Il mercato di gennaio è complicato. Ci piacerebbe andare su un calciatore che potremmo tenere anche l'anno prossimo, un calciatore che potrebbe diventare nostro. Non so quanto l'operazione Pisilli sia facile da questo punto di vista. Sono sicuro che il nostro direttore andrà a prendere quanto necessario per rinforzare la squadra in questo mercato".