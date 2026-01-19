Clicky

Bove, inizia l'avventura al Watford: è arrivato al centro sportivo per le visite, pronto un contratto di 5 anni e mezzo (VIDEO)

19/01/2026 alle 15:50.
bove-watford

L'avventura inglese di Edoardo Bove sta per iniziare ufficialmente. Secondo quanto riportato da Anthony Joseph di Sky Sports UK, l'ex centrocampista della Roma è arrivato al centro sportivo del Watford per sostenere le visite mediche di rito. Il club inglese, che milita in Championship, è pronto a chiudere l'operazione e a far firmare al giocatore un contratto a lungo termine di ben cinque anni e mezzo.

Il Watford sarebbe riuscito a superare la concorrenza di diversi club di Premier League e Bundesliga, assicurandosi il talento classe 2002. Manca ormai solo la firma per l'inizio della nuova vita calcistica di Bove.