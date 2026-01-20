Clicky

Bove: il centrocampista ha firmato con il Watford

20/01/2026 alle 19:46.
bove-watford

Edoardo Bove riparte dall'Inghilterra. Dopo il malore accusato a dicembre 2024 durante la gara tra Fiorentina ed Inter e dopo aver rescisso il contratto con la Roma, il centrocampista torna in campo con la maglia del Watford: Bove, secondo quanto fa sapere Gianluca Di Marzio, ha firmato il contratto con il club inglese.

Il giocatore ha firmato un contratto di 6 mesi con opzione di rinnovo. Lo aggiunge Fabrizio Romano.