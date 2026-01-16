Clicky

Bove: domani la risoluzione con la Roma. Ai dettagli l'arrivo al Watford

16/01/2026 alle 21:58.
bove-roma-fiorentina-hd-4

Edoardo Bove pronto a ripartire dal campo. Dopo il malore accusato a dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter, domani il centrocampista dovrebbe completare l'iter per la risoluzione del contratto con la Roma. A seguire Bove dovrebbe trovare trovare l'accordo per approdare in Inghilterra e vestire la maglia del Watford. Lo riporta Gianluca Di Marzio.


Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano sul futuro di Bove: ai dettagli l'arrivo al Watford.