Bove: domani la risoluzione con la Roma. Ai dettagli l'arrivo al Watford

Edoardo Bove pronto a ripartire dal campo. Dopo il malore accusato a dicembre 2024 durante Fiorentina-Inter, domani il centrocampista dovrebbe completare l'iter per la risoluzione del contratto con la Roma. A seguire Bove dovrebbe trovare trovare l'accordo per approdare in Inghilterra e vestire la maglia del Watford. Lo riporta Gianluca Di Marzio.
Bove dovrebbe completare domani l'iter per la risoluzione con la @OfficialASRoma. Poi sarà pronto ad accordarsi con il @WatfordFC, che lo aspetta. @SkySport
— Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 16, 2026
Arrivano conferme anche da Fabrizio Romano sul futuro di Bove: ai dettagli l'arrivo al Watford.
?⚫️⏳?? #WatfordFC https://t.co/yZatiCrxcc
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 16, 2026