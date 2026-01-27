Aston Villa, ufficiale: Abraham è un nuovo giocatore del club inglese (COMUNICATO)

Tammy Abraham torna in Premier League. Dopo la breve esperienza in Turchia con la maglia del Besiktas, l'attaccante inglese passa ufficialmente all'Aston Villa per 21 milioni di euro ed il cartellino del difensore Yasin Ozcan. Il classe 1997 torna dunque a vestire la maglia dei Villans 7 anni dopo la stagione 2018-2019, quando il Chelsea lo aveva girato in prestito al club di Birmingham. Ora Abraham dovrà aiutare il club di Emery anche in Europa League, dove la possibilità di scontrarsi con il suo passato è alta. Nella competizione, infatti, tra le grandi favorite c'è anche la sua Roma.

"L'Aston Villa è lieta di annunciare l'ingaggio di Tammy Abraham a titolo definitivo. Il nazionale inglese è arrivato al Villa dal Besiktas. Abraham è stato parte integrante della squadra del Villa che ha ottenuto la promozione in Premier League nel 2018/19, segnando 25 gol in campionato e segnando il rigore decisivo nella vittoria ai rigori contro il West Bromwich Albion che ha portato il club alla finale dei play-off a Wembley. Le sue imprese da gol in quella stagione lo videro diventare il primo giocatore del Villa dai tempi di Andy Gray nel 1976/77 a segnare 25 volte in una stagione. Dopo aver lasciato Villa Park, ha vinto la UEFA Champions League con il Chelsea prima di aiutare l'AS Roma a sollevare la UEFA Europa Conference League".

(avfc.co.uk)