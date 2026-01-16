Aston Villa, Emery: "Malen? Decisione difficile ma sensata. Avrei preferito che restasse"

Unai Emery commenta l'addio di Malen, passato alla Roma in questa sessione invernale di calciomercato per rinforzare il reparto offensivo di Gasperini. Il tecnico dell'Aston Villa è intervenuto in conferenza stampa a due giorni dalla gara con l'Everton e ha parlato dell'addio dell'olandese: “È stata una decisione difficile ma sensata. Il giocatore aveva il suo ruolo, era importante e ci stava aiutando a segnare gol. Non era costantemente nell'11 titolare, ma era importante e lo sapeva. Era felice ma non abbastanza. I giocatori hanno sempre la possibilità di lasciare il club. Ha aperto la porta per ascoltare se ci fosse qualche squadra che potesse dargli qualcosa di meglio. Per il club è un buon affare. Avrei preferivo che restasse qui, ma siamo pronti a sostituirlo”.