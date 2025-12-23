Serie A: per Napoli e Pisa mercato di gennaio a saldo zero. Sbloccato quello della Lazio

Napoli e Pisa potranno operare nel mercato di gennaio, ma con una limitazione: le operazioni dovranno essere a saldo zero. È questo l'esito delle valutazioni fatte dalla commissione indipendente che vigila sui conti delle squadre professionistiche. Le due società, infatti, sono le uniche della Serie A che hanno l'indicatore del costo del lavoro allargato/ricavi inferiore a 0,8. Potranno dunque fare mercato a gennaio, ma ogni spesa deve essere compensata da una cessione.

Il mercato della Lazio, nella prossima sessione di gennaio, sarà invece libero e senza nessun vincolo. Il club di Lotito è infatti riuscito a rientrare nel limite imposto per il costo del lavoro allargato, superando il blocco delle trattative della sessione estiva.