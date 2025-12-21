Girona-Atletico Madrid 0-3: per Raspadori minuti finali e assist. Zirkzee in panchina in Aston Villa-Man United

Con il mercato di gennaio alle porte, la Roma è chiamata a rinforzare il reparto offensivo e sono due i profili che con insistenza vengono accostati ai giallorossi: Giacomo Raspadori e Joshua Zirkzee. Oggi l'attaccante italiano è subentrato nel finale, all'83' al posto di Sorloth, nella vittoria dell'Atletico Madrid per 3-0 contro il Girona e ha confezionato l'assist per il tris di Griezmann. L'olandese, invece, inizia dalla panchina la sfida in corso tra Aston Villa e Manchester United.