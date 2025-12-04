Calciomercato Roma: torna di moda il nome di Boga. Sullo sfondo Chiesa, ma il giocatore vuole restare al Liverpool

La Roma è alla ricerca di un'ala sinistra di piede destro in vista della sessione invernale di calciomercato e il direttore sportivo Frederic Massara sta valutando diverse soluzioni. Come riportato dall'edizione odierna del quotidiano, il dirigente giallorosso sta seguendo con grande attenzione la situazione di Jeremie Boga, in uscita dal Nizza dopo la folle contestazione e la violenza subita da alcuni tifosi. Inoltre sullo sfondo c'è anche la pista Federico Chiesa, ma il giocatore sembra intenzionato a restare al Liverpool.

(Il Romanista)