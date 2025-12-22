Calciomercato Roma, spunta l'ipotesi Napoli per Ferguson: si ragiona su uno scambio con Lucca

La Roma è alla ricerca di un nuovo centravanti in vista della sessione invernale di calciomercato e allo stesso tempo il futuro di Evan Ferguson sembra lontano dalla Capitale. Come svelato dall'emittente televisiva, l'attaccante irlandese potrebbe comunque restare in Italia e il Napoli starebbe pensando proprio a lui. Le due società stanno ragionando su un possibile scambio e a fare il percorso inverso sarebbe Lorenzo Lucca, il quale sta trovando poco spazio con Antonio Conte. Ferguson tornerebbe momentaneamente al Brighton per poi essere nuovamente girato con la formula del prestito al Napoli, mentre l'addio dell'ex Udinese è legato alle condizioni di Romelu Lukaku.

(Sky Sport)