Calciomercato Roma: sondaggio dei giallorossi e del Napoli per Chiesa. Il futuro dell'ex Juve è legato anche al possibile addio di Salah

La Roma è alla ricerca di un'ala sinistra di piede destro in vista di gennaio e tra i tanti nomi seguiti c'è Federico Chiesa. Come rivelato dal portale che si occupa di calciomercato, nei giorni scorsi il club giallorosso e il Napoli hanno effettuato un sondaggio per l'esterno del Liverpool. In caso di apertura al prestito da parte dei Reds, la società capitolina sarebbe pronta a chiedere informazioni. Il futuro di Chiesa è legato anche all'eventuale partenza di Mohamed Salah, il quale ha criticato duramente l'allenatore Arne Slot e l'addio non è assolutamente da escludere.

(tuttomercatoweb.com)