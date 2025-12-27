Calciomercato Roma, si spinge per Zirkzee e Raspadori: trovata l'intesa con i giocatori, si tratta con i club

La Roma accelera sul mercato e punta a chiudere la doppia operazione in attacco per regalare a Gasperini i rinforzi richiesti. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, la dirigenza giallorossa sta spingendo con forza sui due fronti noti: Joshua Zirkzee del Manchester United e Giacomo Raspadori dell'Atletico Madrid.

Il club avrebbe già incassato l'assenso di entrambi i giocatori, che si sarebbero detti disponibili a trasferirsi nella Capitale. Forti di questo doppio "sì", i giallorossi stanno conducendo le trattative con i rispettivi club per definire formule e tempistiche. L'obiettivo è portare a Trigoria entrambi gli attaccanti, considerate le due grandi priorità per l'attacco di Gasperini, il prima possibile. L'intesa definitiva con Manchester United e Atletico Madrid è ancora da trovare, ma la Roma sembra aver avviato l'assalto per completare il reparto offensivo.

